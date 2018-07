Cuca diz que escalará o que tiver de melhor no domingo

Apesar da importância da partida no Triângulo Mineiro, o técnico Cuca não garante que mandará a campo toda a equipe titular do Cruzeiro. Como veio de um jogo desgastante na Argentina, na vitória sobre o Estudiantes, depende da condição física de seus atletas para definir a escalação celeste.

"Jogamos um jogo duro, pesado, com um gramado colocado um dia antes do jogo, com areia embaixo, com chuva, um desgaste enorme, com 14 horas de viagem. Eu estou um pouco cansado, e imagino que eles (jogadores) estejam também. E a gente não pode estar cansado no dia do jogo, senão a gente não ganha. Vamos colocar o que a gente tiver de melhor", afirmou Cuca nesta sexta-feira.

A única certeza é que o treinador não terá Thiago Ribeiro, que cumprirá suspensão. A decisão sobre o substituto só virá no treinamento da manhã deste sábado, mas Cuca já adianta as opções. "Eu tenho o Ortigoza e o Farias, para jogar junto com o Wallyson. Vocês (jornalistas) sabem que eu gosto que o jogador saiba se vai jogar ou não por mim, e não através da imprensa", concluiu o treinador.