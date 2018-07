Cuca diz que Gabriel Jesus não deixa o Palmeiras neste ano

Um dos jogadores do futebol brasileiro mais comentado e sondado por clubes da Europa é o atacante Gabriel Jesus, do Palmeiras. Embora sua saída se torne algo mais provável a cada dia, o técnico Cuca não parece tão certo em relação a isso. Pelo contrário, ele afirma que o elenco, inclusive Gabriel, será mantido até o fim do ano.

“O que eu ouvi aqui dentro é que este ano não perde ninguém e estou tranquilo quanto a isso. Se é o momento de sair nunca sabemos. A vida de futebolista é ingrata. Às vezes você não sai, tem uma lesão, e às vezes o cavalo não passa mais. Acho que todos que têm 19 ou 20 anos poderiam e deveriam ficar mais, mas como lugar com 24 ou 30 milhões de euros?”, indagou o comandante palmeirense.

Cuca também alerta para o fato da maior parte dos direitos econômicos do jogador não pertencer ao Palmeiras. “Ele não é só do Palmeiras. A outra parte é de um agente e outra de outro. Eles não pensam no Palmeiras e entram na cabeça do profissional. Não é um caso de um clube, pois envolve outrs favores, mas este ano ele não sai”, reafirmou.

Gabriel Jesus tem apenas 30% de seus direitos econômicos ligados ao Palmeiras. O empresário Cristiano Simões tem 32,5% e Fábio Caran aparece com 22,5%. Gabriel é dono dos 15% restantes. A multa rescisória do atacante é de 40 milhões de euros (R$ 156,5 milhões), mas cinco clubes têm um “desconto” e podem levá-lo por apenas 24 milhões de euros (R$ 94 milhões).

Ele tem sido observado por Juventus, Bayern de Munique, Real Madrid e Inter de Milão, mas ainda não recebeu nenhuma proposta oficial. A expectativa é que os clubes demonstrem ainda mais interesse e venham com propostas tentadoras caso o garoto seja convocado para disputar as Olimpíadas.