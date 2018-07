Cuca diz que Palmeiras ainda pode contratar para o Brasileiro

O Campeonato Brasileiro chegará em sua metade no meio da semana que vem, mas o Palmeiras já pensa em 2017. Pelo menos, é o que garante o técnico Cuca, que tem contrato só até dezembro e pode deixar o clube junto com o presidente Paulo Nobre, que também tem mandato só até o fim da temporada. O treinador ainda deixou escapar que mais um jogador pode chegar nos próximos dias.

“Tem algumas coisas que já estamos conversando. Foi assim que a gente trouxe o Tchê Tchê e está dando certo. Talvez a gente traga outro jogador do interior”, disse o treinador, que contou que o clube faz monitoramento dos atletas não só da Série A.

“Se eu pensasse exclusivamente em mim, ia pensar em trabalhar neste ano, até porque tenho contrato só esse ano, e tentar tirar o máximo de proveito nesse ano. Mas não é Cuca Futebol Clube, é o Palmeiras. Você não pode deixar nada para o ano que vem”, disse o treinador, que destacou a qualidade do clube na busca por reforços.

“O Palmeiras tem um serviço de inteligência, que é gostoso de ver. Você entra lá na sala dele e tem um quadro com todas as escalações da Série B, não só da A. Ali a gente tem chance boa de quem sabe achar algum novo valor para buscar no mercado que não custe essa fortuna do jogador que já está despontando em time de Série A”, explicou.