Cuca diz que Rodrygo, com febre, deverá desfalcar o Santos contra a Chapecoense

Ciente da disputa acirrada por uma vaga na próxima Copa Libertadores, o técnico Cuca lamentou os desfalques que vai ter contra a Chapecoense, nesta segunda-feira, no Pacaembu, em São Paulo, pela 33ª rodada do Brasileirão. O treinador confirmou que Rodrygo, com febre, deve se juntar à lista de jogadores indisponíveis para o duelo.

"Esse vai ser um jogo atípico porque, até agora, a gente não teve essa quantidade de baixas ao mesmo tempo. Luiz Felipe e Lucas Veríssimo estão machucados, Victor Ferraz, Pituca e Gabriel estão suspensos, e o Rodrygo não treinou a semana inteira, por causa de um quadro febril. Por isso, ele praticamente está fora do jogo. E ainda tem o Robson Bambu, que vai ficar sem contrato neste sábado. São sete baixas. Seis titulares e um suplente imediato", comentou Cuca.

Pelos treinos durante a semana, o volante Yuri deve ser improvisado na zaga para atuar ao lado de Gustavo Henrique. Eduardo Sasha é o provável substituto de Gabriel na posição de centroavante, enquanto Derlis González, Bruno Henrique e Copete disputam duas vagas nas pontas do ataque, uma vez que Rodrygo está indisponível. Daniel Guedes é o substituto natural de Victor Ferraz na lateral direita e Bryan Ruiz é o mais cotado para entrar no lugar de Pituca, opção que faria Carlos Sánchez se posicionar mais recuado no meio de campo.

"Teremos de fazer improviso desta vez, mas são oportunidades que são dadas a novos jogadores. A gente tem de treinar bastante, para que eles peguem um conjunto um pouco maior. Que o torcedores entendam que a dificuldade será um pouco maior, porque o nosso adversário também tem uma luta, que é para sair da zona de rebaixamento. Perderam o último jogo, para o Bahia, e vem para uma decisão", disse Cuca.

O Santos está em sétimo lugar no Brasileirão, com 46 pontos ganhos após 32 partidas. Para entrar no G6, o time do técnico Cuca disputa a sexta posição com o Atlético Mineiro, que também tem 46 pontos, mas está à frente na tabela por causa do maior número de vitórias (13 a 12), principal critério de desempate da competição.