Cuca diz que vai ficar no Palmeiras, revela meia Moisés

De acordo com o meia Moisés, o técnico Cuca vai ficar no Palmeiras no ano que vem. O treinador tem uma proposta para retornar ao futebol chinês, com salário mensal da ordem de R$ 1,5 milhão, mas, de acordo com o jogador, já decidiu permanecer no clube na próxima temporada. O treinador não fala publicamente sobre o próprio futuro enquanto a diretoria afirma que o planejamento é um assunto interno.

“É um grande treinador, um cara experiente. No futebol cada um sabe o que é melhor para você. Grande treinador, contamos com ele para o próximo ano, ele fala para nós que ano que vem ainda está com a gente. Sem dúvida é um cara com o qual contamos para o ano que vem”, afirmou o jogador em entrevista coletiva nesta quarta-feira na Academia de Futebol.

A Mancha Alviverde, principal torcida organizada do clube, iniciou o movimento “Fica, Cuca” nas redes sociais. Cuca chegou ao clube em março para substituir Marcelo Oliveira. Atualmente, acumula 51 jogos, com 28 vitórias, 11 empates e 12 derrotas.

No treino da manhã desta quarta-feira, o treinador comandou um trabalho técnico em campo reduzido com mistura de titulares e reservas. Os zagueiros Yerry Mina e Edu Dracena, o volante Tchê Tchê e o lateral Zé Roberto permaneceram na parte interna do CT.

O colombiano ainda não tem presença confirmada no jogo domingo por causa de uma lesão muscular. Thiago Martins e Edu Dracena disputam uma vaga na defesa na partida diante da Chapecoense. O Palmeiras precisa de apenas um ponto no Allianz Parque para confirmar o título nacional.