Cuca diz que vai poupar Ronaldinho Gaúcho e mais dois Ronaldinho Gaúcho vai ser novamente poupado pelo técnico Cuca no confronto deste domingo, contra o Nacional, às 18h30, em Nova Serrana, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. Até aqui o craque só jogou duas das partidas que o Atlético-MG fez no Estadual, contra o Cruzeiro, na estreia, e diante do América de Teófilo Otoni, quarta feira passada.