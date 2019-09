Cuca e jogadores pedem apoio da torcida contra o Goiás

O técnico Cuca e os jogadores do São Paulo pediram o apoio da torcida para o jogo contra o Goiás, quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador disse que a vitória sobre o Botafogo por 2 a 1, no Engenhão, deu confiança para o time e planeja uma arrancada do São Paulo neste início de segundo turno.

Com a vitória no Engenhão, o São Paulo ultrapassou Santos, Flamengo e Palmeiras e passou a ser o time de melhor aproveitamento como visitante: cinco vitórias, dois empates e três derrotas.

Flamengo e Palmeiras jogam como visitantes na rodada (Cruzeiro e Fortaleza, respectivamente) e podem superar o São Paulo. No entanto, quando atua no Morumbi, o time tem oscilado, como aconteceu nas últimas rodadas, após empatar com Grêmio (0 a 0) e CSA (1 a 1).

“Quarta precisamos muito do apoio do torcedor contra o Goiás e no fim de semana voltamos aqui ao Rio de Janeiro contra o Flamengo, no sábado. A vitória dá confiança maior. Saber que temos potencial e estamos evoluindo”, disse o treinador.

Para Daniel Alves, ainda falta ao São Paulo passar aos seus torcedores a imagem de um time aguerrido e que não não desiste quando está em situações adversas, lutando até o final. Contra o Botafogo, o gol da vitória saiu aos 46 minutos do 2º tempo. “Temos de criar o espírito de um time aguerrido e que não desiste, que luta até o fim. Fizemos uma reflexão outro dia: somos o time que tem mais jogadores que torcem para o time no Brasileiro. Isso diz muito da gente. Também sofremos quando não ganhamos”.

Contra o Goiás, Cuca não terá o meia Hernanes, autor do primeiro gol no Engenhão. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo e terá de cumprir suspensão automática.