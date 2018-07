Cuca é punido com dois jogos de suspensão pelo STJD Os jogadores do Cruzeiro não poderão contar com as instruções do técnico Cuca à beira do gramado nas últimas duas partidas do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o treinador foi suspenso por dois jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por conta das reclamações durante o polêmico duelo com o Corinthians, no dia 13.