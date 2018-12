Cuca é submetido a cirurgia cardíaca e deve ter alta nesta sexta-feira

O técnico Cuca foi submetido a uma cirurgia nesta quinta-feira, no Hospital Cardiológico Constantini, em Curitiba, para corrigir um problema cardíaco. O procedimento foi realizado com sucesso e a expectativa é de que o treinador receba alta já na sexta.

De acordo com familiares, Cuca está bem e descansa em seu quarto no hospital. Ele ainda passará por uma última avaliação na sexta pela manhã, antes de ser liberado para iniciar a recuperação em casa.

O treinador teve diagnosticado um problema cardíaco após sentir-se mal durante o confronto do Santos diante do Cruzeiro, no último dia 23 de setembro, pelo Campeonato Brasileiro. Após a realização de exames, foi apontada a necessidade de intervenção cirúrgica.

Tudo isso só foi revelado após o presidente santista, José Carlos Peres, revelar que o treinador tinha um "problema de saúde". Cuca, então, confirmou a condição e a necessidade de ser submetido a esta operação, antes de anunciar que se afastaria do Santos e do futebol ao término da temporada.

O próprio Cuca destacou que tentaria realizar a cirurgia o quanto antes, para que pudesse retornar ao futebol "o mais rápido possível". Sem ele, o Santos ainda procura um técnico para 2019 e já admitiu o interesse em Abel Braga.