Cuca elogia Antony, mas admite rendimento abaixo do esperado

O técnico Cuca elogiou o atacante são-paulino Antony, mas lamentou o rendimento abaixo do esperado do jovem, de 19 anos, na primeira partida da final do Campeonato Paulista, neste domingo, no Morumbi, que terminou empatada por 0 a 0.

Durante o clássico, o jogador demonstrou que não estava bem fisicamente. Ao final do primeiro tempo, caiu no gramado e precisou receber apoio médico e dos companheiros para seguir ao vestiário do São Paulo.

Para Cuca, a pouca experiência e o desgaste psicológico do jogador com a partida decisiva contribuíram para que Antony não pudesse desenvolver todo o seu talento diante do Corinthians.

"O Antony é um dos mais importantes, se não o mais importante, na criação. Só que ele não estava bem, estava com fraqueza. Estava na dúvida entre continuar ou tirar. Ele jogou debilitado, infelizmente. Ele foi abaixo da expectativa, mas normal", disse.

Na avaliação de Cuca, as dificuldades enfrentadas por Antony neste domingo vão ajudá-lo no seu desenvolvimento como jogador profissional. "Vai muito do jogador. Tem que ver a alimentação, o estresse, o emocional. Ele é um torcedor de arquibancada e estava no maior jogo da vida dele. Certamente serviu como parâmetro para a vida", afirmou.