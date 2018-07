Cuca elogia dedicação de Jô após volta com 3 gols Jô foi o grande destaque da vitória do Atlético Mineiro sobre o Coritiba, por 3 a 0, quinta-feira à noite, no Independência. O atacante, que estava servindo à seleção brasileira, atuou como titular da equipe de Luiz Felipe Scolari na noite de terça, em Boston (EUA), chegou a Belo Horizonte pouco antes da partida, e mesmo assim saiu de campo com três gols.