Cuca elogia dedicação dos jogadores do Fluminense

O técnico Cuca festejou a vitória sobre a Portuguesa por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, e enalteceu a dedicação dos jogadores do Fluminense, sobretudo após conseguirem segurar a pressão do adversário.

Mesmo com a expulsão de Marquinho, a equipe carioca conseguiu segurar o time mandante e garantiu a vitória. "A vitória foi muito importante, ainda mais por ser fora de campo. Com um jogador a menos, soubemos parar as jogadas de bola parada e suportamos a pressão no final do jogo", elogiou.

Opinião similar teve o zagueiro Leandro Euzébio, que destacou a valentia do Fluminense. "Valeu esse resultado. Fomos valentes e é isso que temos de mostrar, mesmo com um a menos não faltou dedicação", comentou o jogador.