Cuca elogia Deyverson, mas evita estipular data de estreia do reforço

A semana do Palmeiras vai começar nesta segunda-feira com a apresentação do atacante Deyverson. A contratação de R$ 18 milhões jogou a última temporada europeia pelo Alavés, da Espanha, e fica à disposição do elenco para os próximos jogos, sem ainda ser possível saber, no entanto, quando será a estreia dele pelo clube. O técnico Cuca afirmou neste domingo ser difícil estipular um data.

"Ainda tenho que sentir o jogador. Alguns se sentem mais preparados para jogar, outros são mais tinhosos e necessitam de mais tempo. Primeiro vamos entender como ele é e depois estipular uma data", disse o treinador depois de bater o Vitória por 4 a 2 neste domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Deyverson fez sete gols em 37 partidas pelo Alavés e veio bancado pela patrocinadora do clube, a Crefisa. "Ele é um centroavante de força e velocidade. Em muitos momentos vamos precisar de dois centroavantes, então ele vai poder jogar junto com o Borja, Willian ou outros jogadores", afirmou Cuca. O reforço foi a quarta contratação no ano para o ataque.

O novato fez o primeiro treino com o elenco no sábado, no Allianz Parque, e será inscrito para a disputa da Copa Libertadores. "Fico feliz pela chegada de um jogador que estava atuando na Europa, é jovem. É uma disputa muito sadia por posição, com todo mundo dando força para o companheiro. Eu tenho aproveitado as oportunidades e dado o meu melhor", disse o atacante Willian.