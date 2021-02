Cuca elogia Holan, projeta transição e admite que pode antecipar saída do Santos

Em clima de despedida no Santos, Cuca poderá antecipar sua saída do clube, antes dos dois últimos jogos do time no Brasileirão. O treinador cogita esta possibilidade se a diretoria contratar seu substituto nos próximos dias, caso a negociação com Ariel Holan se concretize. O argentino é o mais cotado para assumir a vaga de Cuca no Santos.

"Quando conversei com o (presidente Andres) Rueda, falei que iria até o final do contrato, a menos que o Santos contratasse um treinador para ganhar tempo. Lógico que isso cria ansiedade muito grande porque a gente quer ajudar o clube. Hoje me parece que praticamente definiu o treinador. Ou está em fase de definição. Tem gente que já está cravando", disse o treinador, após a vitória sobre o Corinthians na quarta, em jogo atrasado da 33ª rodada.

Leia Também Cuca valoriza mudanças após apagão em clássico e exalta sacrifício de Soteldo

Campeão chileno no comando da Universidad Católica, Holan está perto de ser anunciado pelo clube da Vila Belmiro. Diretoria e treinador já acertaram até detalhes, como tempo de contrato e salários, mas estão à espera da aprovação do Comitê de Gestão. Aos 60 anos, ele tem passagens também por Defensa y Justicia e Independiente, ambos da Argentina.

Se o acerto acontecer nos próximos dias, Holan poderia assumir o clube para as duas últimas partidas do Brasileirão, na avaliação de Cuca. "Vai ser um tempo que ele ganha porque dia 25 acaba o campeonato, no jogo contra o Bahia. No domingo, tem jogo com o Santo André (pelo Paulistão), depois tem Ferroviária e São Paulo. Ele vai ganhar um tempo com estas duas partidas que faltam. Quem sabe seja até um atrativo a mais para os jogadores, para quem estiver mais acomodado para dar aquele salto, aquela motivada para as partidas finais. Se for assim, estou aí para a ajudar."

O treinador brasileiro fez elogios ao argentino que é forte candidato a se tornar seu substituto. "Eu conheço ele de jogar aquelas partidas que jogamos contra o Independiente, na Libertadores de 2018. Um time muito ajustado, muito bom. Ele acabou de ser campeão no Chile", afirmou Cuca, que já previu uma boa situação para o futuro treinador assumir a equipe. "Quem vier, vai estar com um ambiente maravilhoso, onde todo mundo rema a favor. E é o que de melhor temos."

O técnico tem contrato com o Santos até o fim do Brasileirão. Ele não chegou a iniciar tratativas para renovar seu vínculo porque está ciente de que o clube passa por um momento delicado do ponto de vista financeiro, o que inviabilizaria uma valorização do seu trabalho.