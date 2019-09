Cuca: 'Empates em casa nos tiram uma chance enorme de brigar lá na frente'

Para o técnico Cuca, os empates em casa são o principal motivo para o São Paulo estar a dez pontos do líder Flamengo. A equipe tricolor está invicta no Morumbi neste Campeonato Brasileiro, mas com seis igualdades e apenas quatro vitórias. O treinador admitiu que a briga pelo título "está ficando mais difícil".

"Ficamos frustrados como todo torcedor, porque esses empates em casa nos tiram uma chance enorme de brigar lá na frente. Se a gente pensa em disputar o título, que cada vez está ficando mais difícil, que é a realidade, precisa voltar a vencer. Vamos pensar em vencer, jogo a jogo, treinar mais para poder jogar melhor e vencer", afirmou Cuca, após o empate por 1 a 1 com o CSA na noite de domingo, no Morumbi.

"Essa é a diferença. Com seis empates no Morumbi, se tivesse tido pelo menos três vitórias, tinha seis pontos a mais. Esses empates em casa estão nos distanciando, sem dúvida", acrescentou o treinador.

Há quatro rodadas, o São Paulo chegou a ficar a apenas dois pontos do líder do Campeonato Brasileiro, que na ocasião era o Santos. No entanto, a equipe não venceu nos últimos quatro jogos, com dois empates e duas derrotas. O time ocupa o sexto lugar da tabela, com 32 pontos.

O São Paulo volta a jogar no próximo sábado, às 11h, contra o Botafogo, no Engenhão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco se reapresenta na tarde desta segunda-feira, no CT da Barra Funda.

VEJA OS DEZ JOGOS DO SÃO PAULO NO MORUMBI

São Paulo 2 x 0 Botafogo

São Paulo 1 x 1 Flamengo

São Paulo 0 x 0 Bahia

São Paulo 1 x 1 Cruzeiro

São Paulo 1 x 1 Palmeiras

São Paulo 4 x 0 Chapecoense

São Paulo 3 x 2 Santos

São Paulo 1 x 0 Ceará

São Paulo 0 x 0 Grêmio

São Paulo 1 x 1 CSA