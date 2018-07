Cuca encerra preparação do Atlético-MG com 'rachão' e bola parada

BELO HORIZONTE - Sem mudanças, o técnico Cuca encerrou a preparação do Atlético Mineiro nesta terça-feira com o tradicional "rachão" e um treino de finalizações, na véspera da partida contra o São Paulo, na abertura do Grupo 3 da Copa Libertadores, no Estádio Independência.

A atividade recreativa foi vencida pelo time de Ronaldinho Gaúcho, com gol do jovem Luan, recuperado de dores no púbis, sobre a equipe liderada por Diego Tardelli. Ao fim do "rachão", os jogadores se concentraram em cobranças de falta e finalizações.

Sob os olhares do presidente Alexandre Kalil, que acompanhou os trabalhos desta terça, Cuca não promoveu nenhuma outra atividade com bola. E, assim, não mudou o time que deverá entrar em campo nesta quarta, com Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Réver e Júnior César; Pierre, Leandro Donizete, Bernard e Ronaldinho Gaúcho; Diego Tardelli e Jô.