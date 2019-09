Com Igor Vinícius no ataque, Cuca esboça o São Paulo para pegar o Inter

O técnico Cuca começou a montar o São Paulo para o jogo contra o Internacional, no sábado, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em treino aberto à imprensa na tarde desta quarta-feira, no CT da Barra Funda, o lateral-direito Igor Vinícius foi testado no ataque na vaga de Antony, que está com a seleção brasileira olímpica. Já no meio de campo, Hudson ficou com o lugar de Daniel Alves, que está com a seleção principal.

O time titular que iniciou o treino desta quarta-feira foi formado por: Tiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Hudson, Tchê Tchê e Liziero; Igor Vinícius, Everton e Raniel.

O São Paulo tem diversos desfalques para a partida. Além de Antony, o zagueiro Walce também está com a seleção olímpica. Na seleção principal, além de Daniel Alves, o meia Igor Gomes está nos Estados Unidos para ser observado nos treinamentos. Pablo, Alexandre Pato, Toró e Hernanes se recuperam de lesão, enquanto Rojas só voltará a jogar em 2020 após operar o joelho direito.

Na segunda parte do treino desta quarta-feira, Cuca trocou Juanfran e Hudson por Luan e Vitor Bueno, voltando Igor Vinícius para a lateral direita. Assim, a equipe teve: Tiago Volpi; Igor Vinicius, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Hudson, Tchê Tchê, Liziero e Vitor Bueno; Everton e Raniel.

Com o duelo do próximo sábado (7) pela frente, Cuca testou variações no time nesta tarde durante uma atividade tática que contou apenas com os dez jogadores de linha - os goleiros aprimoraram os fundamentos com os preparadores. pic.twitter.com/8FmfMcoQYr — São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 4, 2019

Na parte final do treino, Juanfran e Hudson voltaram ao time titular. Além disso, Bruno Alves entrou na vaga de Arboleda. Cuca reuniu os jogadores de linha e teve uma conversa antes do encerramento da atividade.

O São Paulo volta a treinar na tarde desta quinta-feira, em atividade fechada à imprensa, no CT da Barra Funda. Na sexta, o elenco faz o último trabalho antes da viagem a Porto Alegre. O jogo contra o Internacional será no sábado, às 19h, no Beira-Rio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.