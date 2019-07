Cuca esboça São Paulo para clássico, e Lucas Fernandes é reintegrado

O São Paulo voltou aos trabalhos na tarde desta segunda-feira, no CT da Barra Funda, e o técnico Cuca esboçou a equipe para o clássico contra o Palmeiras, no sábado. O treinador comandou um coletivo entre titulares e reservas que terminou empatado por 1 a 1, com gols de Alexandre Pato e Helinho.

A equipe titular teve: Tiago Volpi, Hudson, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Hernanes; Antony, Alexandre Pato e Pablo.

Já o time reserva foi formado por: Jean, Igor Vinícius, Walce, Anderson Martins e Léo; Willian Farias, Vítor Bueno e Igor Gomes; Helinho, Everton Felipe e Toró.

A segunda-feira também marcou a volta do meia Lucas Fernandes, que estava emprestado ao Portimonense, de Portugal. Ele realizou trabalhos na parte inerna do CT da Barra Funda.

Lucas Fernandes havia recebido folga após conquistar o Torneio de Toulon, na França, com a seleção brasileira sub-23. Ele tem 21 anos e aguarda propostas de clubes europeus, mas pode continuar no São Paulo e receber chances de Cuca.

Raniel é outro que não trabalhou com o restante do elenco. Recém-contratado do Cruzeiro, o atacante fez um treino de finalizações em outro campo do CT da Barra Funda.