Cuca escalará Gilberto como meia no Cruzeiro O técnico Cuca revelou nesta terça-feira que escalará um Cruzeiro mais ofensivo diante do Prudente, sábado, fora de casa, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele explicou que Gilberto será escalado como meia e dividirá a responsabilidade pela armação da equipe.