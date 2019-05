Cuca espera ao menos dois reforços para próximo jogo do São Paulo

Dos sete desfalques que teve para a partida contra o Fortaleza, o técnico Cuca espera ao menos dois reforços para o próximo compromisso do São Paulo, no domingo, diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada.

Os mais cotados para voltarem a ficar à disposição são o atacante Alexandre Pato, que recupera-se de contusão cervical, o volante Luan, em fase de transição física após estiramento na coxa esquerda, e o zagueiro Anderson Martins, com dores no tornozelo direito.

"Pelo menos uns dois a gente vai ter à disposição para que domingo a gente possa fazer um bom jogo. O campeonato é difícil e todos os jogos são importantes para a gente continuar vencendo", disse Cuca, em entrevista coletiva após a vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza.

Os outros jogadores no departamento médico são: Arboleda (estiramento na coxa esquerda), Pablo (cirurgia na coluna), Luan (estiramento na coxa esquerda) e Rojas (em recuperação de uma ruptura do tendão patelar do joelho direito). Além deles, o São Paulo ainda tem o desfalque de Gonzalo Carneiro, suspenso preventivamente por suspeita de doping.

O elenco do São Paulo recebeu folga nesta segunda-feira e volta aos trabalhos na terça, no CT da Barra Funda. A equipe chegou a dez pontos e igualou-se a Santos e Palmeiras, mas está em terceiro lugar no Brasileirão porque tem saldo de gols menor.