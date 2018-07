Cuca espera por Barrios e projeta Dudu no banco de reservas palmeirense

O time do Palmeiras pode ter mudanças para enfrentar a Ponte Preta, sábado, às 16 horas, no Moisés Lucarelli, em Campinas. O técnico Cuca disse nesta sexta-feira que ainda não sabe se poderá contar com o atacante Lucas Barrios e que Dudu deve iniciar a partida no banco de reservas. Outra novidade, será a presença de Fabrício como opção entre os suplentes.

"O Barrios foi preservado do treino e esperamos contar com ele amanhã. A gente tem que pensar com calma. Quanto ao Dudu, ele é um jogador que tem 45 dias que não faz um jogo e é meio precipitado pensar nele desde o início. Já se o Barrios não jogar, joga o Alecsandro", avisou o treinador palmeirense.

Quanto a situação de Dudu, Cuca deixou claro que o atacante terá que demonstrar nos treinamentos que merece voltar ao time titular. "Vemos ele como um jogador importante, como tem outros. Ele volta como boa opção e vai buscar o lugar de titular no time. Vai ter de mostrar durante as partidas que tem condição de ser titular. E quem está no time, tem de tentar se manter. Assim, vamos crescendo como equipe", analisou.

Nesta sexta-feira, o elenco do Palmeiras fez um "rachão". Antes da atividade no gramado, os jogadores participaram de uma palestra para conhecer melhor as novas regras do futebol, que estão sendo implementadas nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Além de Dudu, outra novidade da equipe deve ser Fabrício.

O Palmeiras já recebeu o aval da CBF para utilizar o jogador e seu nome apareceu no BID. O ex-jogador do Cruzeiro já está na lista dos relacionados para o duelo. A tendência é que Cuca mantenha a base do time que derrotou o Atlético-PR por 4 a 0 na primeira rodada do Brasileirão. A dúvida é apenas quanto a situação de Barrios.

Assim, o Palmeiras deve ir a campo com Fernando Prass; Jean, Thiago Martins, Vitor Hugo e Egídio; Tchê Tchê, Matheus Sales e Cleiton Xavier; Róger Guedes, Gabriel Jesus e Alecsandro (Barrios).

Confira os 24 jogadores relacionados por Cuca para o duelo com a Ponte Preta:

Goleiros: Fernando Prass e Vagner.

Laterais: Egídio, Fabiano, João Pedro e Zé Roberto.

Zagueiros: Thiago Martins e Vitor Hugo.

Volantes: Arouca, Jean, Matheus Sales e Thiago Santos.

Meias: Cleiton Xavier, Fabrício, Moisés e Tchê Tchê.

Atacantes: Alecsandro, Dudu, Erik, Gabriel Jesus, Lucas Barrios, Luan, Róger Guedes e Rafael Marques.