Cuca quer mais dois reforços para fechar elenco do Palmeiras

O Palmeiras já fez quatro contratações para a disputa do Campeonato Brasileiro e o técnico Cuca disse ontem que o time está praticamente fechado, faltando pequenos ajustes. As poucas mudanças devem ser a chegada de mais dois jogadores. A prioridade é por um zagueiro e um meia.

O clube tem mantido conversar com diversos jogadores, mas deve avançar em algumas negociações após o término dos estaduais. O Palmeiras já acertou com Tchê Tchê, Fabiano, Fabrício e Mina e como deve negociar mais alguns jogadores, o treinador espera por peças de reposição, mas inicialmente não acredita na chegada de um nome de peso.

“Já tenho meu time na cabeça pronto. Na semana que vem, eu defino em cima dos treinamentos”, disse Cuca. O elenco viaja na segunda-feira para Atibaia, onde fará uma intertemporada na semana que antecede a estreia da equipe no Campeonato Brasileiro – o primeiro jogo do time será no dia 14 (sábado), contra o Atlético-PR no Allianz Parque.