Cuca evita comentar erro da arbitragem e vê Santos no caminho certo

Embora os jogadores do Santos tenham reclamado de um suposto pênalti não marcado em Rodrygo durante o empate por 0 a 0 com o Grêmio, nesta quinta-feira, no Pacaembu, o técnico Cuca evitou se juntar ao coro em sua entrevista coletiva após o duelo pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas indicou insatisfação com a decisão de Wilton Pereira Sampaio.

"Não vou falar nada da arbitragem para não ficar tachado de chorão. Vocês viram o lance, vocês falem se foi pênalti ou não", desconversou Cuca, evitando também confrontar a opinião de Renato Gaúcho, treinador do Grêmio, que apontou acerto do juiz no lance que envolveu o zagueiro Pedro Geromel.

O treinador avaliou que o seu time poderia ter conquistado a vitória, mas também destacou que o Grêmio dificultou a tarefa santista, atuando recuado e nos contra-ataques, até por estar muito desfalcado, fugindo do estilo de jogo que costuma ser adotado por Renato Gaúcho.

"Lamento, porque poderíamos ter vencido. O Renato foi inteligente. O Grêmio não saiu, para não dar velocidade para a gente. Jogou no nosso erro, teve a possibilidade do contra-ataque, e não propôs o jogo, como está acostumado a fazer", afirmou.

Ao mesmo tempo, porém, Cuca destacou que o Santos está em franca evolução. O sistema defensivo melhorou o rendimento e o time se afastou da zona de rebaixamento do Brasileirão. A equipe ocupa o décimo lugar com 28 pontos e um jogo a menos do que os principais concorrentes.

"Fomos nos expondo para criar oportunidades. Foi um placar justo, mas fica aquele gostinho de que poderíamos ter vencido. Estamos no caminho certo. São seis jogos sem tomar gol. Temos criado dentro do nosso elenco tudo o que podemos em cima das carências", disse.

Após encarar o Grêmio, o Santos voltará a jogar no domingo, quando visitará o Paraná, no Durival de Britto, pela 24ª rodada do Brasileirão.