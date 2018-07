Cuca evita criticar arbitragem e elogia atuação do Palmeiras em derrota

O técnico Cuca, do Palmeiras, não quis buscar motivos para se lamentar da derrota do time por 1 a 0 para o Santos, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Depois da partida, na Vila Belmiro, o treinador evitou falar de dois lances duvidosos da arbitragem e não quis criticar o time, ao dizer que se repetir o desempenho mostrado no clássico, deverá conquistar outras vitórias adiante.

Após o apito final, Cuca procurou o árbitro Wilton Pereira Sampaio para reclamar de falta de Kayke em Edu Dracena no lance do gol e também de um pênalti nos acréscimos, que pode ter sido cometido em cima do mesmo jogador. "Vida que segue. Hoje eles erraram contra nós e outro dia vão errar a favor. Falei com o Edu agora, ele sofreu a infração e ele podia ter dado o pênalti," disse Cuca em entrevista coletiva.

Em quatro partidas fora de casa neste Brasileiro o Palmeiras não venceu nem marcou gols. A derrota na Vila Belmiro deixa o atual campeão 12 pontos atrás do líder, o Corinthians. Porém, ao ser questionado sobre isso, o treinador ressaltou que pelo volume de chances criadas, o Palmeiras em algum momento vai melhorar. "Para mim, o importante é o desempenho que foi buscado. Era jogo para termos vencido. A gente sai contente com o desempenho e temos que manter o desempenho contra o Bahia", afirmou.

O treinador lembrou que as defesas do goleiro Vanderlei salvaram o Santos do empate e elogiou a contratação do volante Bruno Henrique. "É um grande jogador, reúne a pegada e marcação com a saída de bola com qualidade. Vai nos fortalecer bastante. Estava jogando até pouco tempo, acho que semana que vem está aí", comentou Cuca. O jogador anunciou o acerto nesta quarta-feira e assinará contrato por quatro temporadas.

O Palmeiras volta a treinar na tarde desta quinta-feira, na Academia de Futebol. O próximo jogo do time será no domingo, quando vai enfrentar o Bahia, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro.