Cuca evita polêmica com Jorge Jesus e diz que não é ultrapassado

Uma entrevista do técnico do Flamengo, Jorge Jesus, concedida no ano passado repercurtiu nesta quarta-feira no São Paulo. Na ocasião, o português disse que os treinadores brasileiros haviam sido ultrapassados pelos europeus. O técnico Cuca, comandante da equipe paulista, evitou polêmica, mas não concordou com a afirmação.

Cuca foi questionado sobre a declaração de Jorge Jesus em entrevista coletiva nesta quarta-feira, após o treino do São Paulo no CT da Barra Funda. O técnico tricolor deu uma longa resposta e disse que não se sente "de forma alguma ultrapassado".

"As coisas têm que ser divididas. Seria muito fácil eu vir aqui e rebater o que ele falou. Essa entrevista foi na Arábia, no ano passado. Tem muita gente pensando que ele está no Brasil falando mal do técnico brasileiro. Ele estava no Al-Hilal falando para uma TV ou um jornal francês, que divulgou agora. Acho que essa pergunta que você me faz poderia ser feita para o Jorge Jesus, agora que ele tem um conhecimento maior do futebol brasileiro e dos treinadores, ainda que não tenha enfrentado todos. Ele vai poder dizer se teve alguma dificuldade com algum time ou se os treinadores estão ultrapassados", disse Cuca.

"Acho que ele é um cara que tem ética profissional, tem respeito, foi muito bem recebido no Brasil por todos nós. Teve um curso na CBF, o (Vagner) Mancini me dizia agora, e todos os 20 que estavam lá o receberam de forma maravilhosa. Acho muito raro que ele venha falar isso hoje. O sentimento dele hoje não seria esse. Tem muito a se evoluir, mas não me sinto de forma alguma ultrapassado. Sigo tudo que é jogo, tudo que é treinamento. Se comparar com os de fora, você não vê diferença. Hoje é tudo online, tudo integrado. O que muda são as estratégias. O Jorge Jesus tem, por mérito dele e por muito mérito do Flamengo, um baita time. Os 11 que jogam são nível de seleção. Foi montada uma estrutura maravilhosa dentro de um orçamento, e isso tem que se tirar o chapéu não só ao treinador, mas ao que o Flamengo fez. O campeonato é longo. Tem muita coisa para queimar", completou o técnico são-paulino.

A frase de Jorge Jesus que voltou a repercurtir foi falada em entrevista à revista francesa So Foot no ano passado, quando ele ainda estava no Al-Hilal, da Arábia Saudita. Na época, o português fez uma análise do futebol brasileiro.

"O treinador brasileiro já foi um pouco ultrapassado em tudo que diz respeito ao treinamento. Você acha que isso acontece por quê? Porque sempre tiveram grandes jogadores e esses resolvem os problemas táticos sozinhos. Os treinadores não foram obrigados a pensar e criar ideias coletivas. E acabaram sendo ultrapassados. Agora está começando a mudar. Eles querem todos vir para a Europa para entender nossa metodologia de treinamento. Mas os brasileiros continuam a jogar na rua, e é na rua que a gente cria os talentos", afirmou Jesus no ano passado.

Comandado por Jesus, o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, com oito pontos à frente do São Paulo, quinto colocado. Cuca também foi questionado se a equipe tricolor pode "bater de frente" com o time carioca e mostrou-se otimista para o segundo turno da competição.

"Não é bater de frente com o Flamengo. O que a gente quer é uma regularidade, que a gente teve um tempo atrás e perdeu agora em três jogos. Não temos tantos jogadores em nível de seleção, mas tenho confiança em fazer um grande segundo turno e dar uma arrancada. Nosso time é bom também", declarou Cuca.