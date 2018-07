Cuca exalta 1º tempo do Atlético-MG e celebra vitória diante do São Paulo

BELO HORIZONTE - O técnico Cuca não escondeu a satisfação com a vitória do Atlético-MG sobre o São Paulo por 2 a 1, na última quarta-feira, pela estreia das equipes na fase de grupos da Libertadores, e fez questão de elogiar seus comandados. Para o treinador, o desempenho no primeiro tempo, quando o time mineiro abriu o placar com Jô, foi fundamental para superar a ansiedade da equipe, que não disputava uma partida pela competição continental desde 2000.

"Foi um jogo tenso, lógico. Tem 13 anos que estamos esperando por isso. Sempre tem aquela ansiedade do primeiro jogo", observou. "Vi muita disposição das duas equipes. Acho que no primeiro tempo foi um jogo maravilhoso da nossa equipe. O São Paulo foi melhor no segundo, mas o mais importante nessa competição é vencer."

Para Cuca, o resultado deve ser ainda mais comemorado pelo adversário enfrentado na última quarta, já que o São Paulo é a equipe brasileira com maior número de participações na Libertadores, 16, e já a conquistou em três oportunidades. "Foi um jogo bem jogado, contra uma grande equipe, tradicionalíssima, um jogo nervoso, mas o time esteve muito bem", avaliou o treinador.

O discurso do treinador foi repetido pelo meia Bernard, um dos destaques da partida. "Quero parabenizar o time pela entrega, pela vitória. É um campeonato difícil, cada jogo é uma final, e conseguimos essa primeira vitória pela entrega de todos, um correndo pelo outro."

Quem também comemorou a vitória atleticana foi o atacante Diego Tardelli, que reestreou com a camisa do clube mineiro. "Aos poucos, vou conseguindo chegar na forma ideal. A ansiedade tomou conta nessa semana, mas estou feliz em voltar, reencontrar a torcida, ainda mais com essa vitória. Agora, é ter paciência e tranquilidade que o gol vai sair", comentou.