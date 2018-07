Cuca exalta 'alma' do Atlético-MG após vitória O Atlético-MG suou muito, mas conseguiu bater o Sport por 2 a 1, no último domingo, e, consequentemente, se manteve na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Depois de tomar o primeiro gol na etapa inicial, a equipe mineira empatou aos 30 minutos do segundo tempo e virou nos acréscimos. Para o técnico Cuca, o resultado mostrou a "alma" de seus comandados.