Cuca exalta ascensão do Atlético-MG no Brasileirão

BELO HORIZONTE - O técnico Cuca destacou a ascensão do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro após a vitória por 3 a 1 sobre o Santos, domingo, no Estádio Independência, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador lembrou que o time já esteve na zona de rebaixamento, mas agora ocupa a quinta colocação no torneio, com 35 pontos."Foi um resultado importante, contra um rival direto, e, hoje, fomos a quinto".

"Um mês atrás, estava explicando sobre a zona de rebaixamento, que tinha que ter equilíbrio e paciência, o que tivemos. Ainda vamos subir e, quem sabe, chegar mais à frente no campeonato. Temos que valorizar essa vitória porque foi conquistada com muita luta, empenho e futebol também. O time jogou muito bem", disse. Cuca também exaltou a atuação do Atlético-MG no triunfo sobre o Santos, em que o time conseguiu a virada sobre o adversário. O treinador elogiou a intensidade do time para superar um adversário classificado por ele como "encardido".