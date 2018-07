Cuca exalta atuação atleticana após empate no Rio

RIO - Sem maiores pretensões no Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG vem utilizando as últimas rodadas da competição como forma de preparação para o Mundial de Clubes, que disputará em dezembro, no Marrocos. No empate por 2 a 2 diante do Fluminense, no último sábado, no Rio, o técnico Cuca se demonstrou satisfeito com a atuação de seus jogadores e elogiou.

"Para nós, o resultado poderia ter sido melhor pelo que apresentamos ao longo do jogo, mas o Fluminense foi uma equipe aguerrida. Era um jogo decisivo para eles. Eles nos trouxeram muitos problemas, conseguiram virar e tivemos dificuldades para empatar. Foi um jogo bem jogado em que o torcedor ficou muito satisfeito. O do Fluminense não com o resultado, mas pela vontade, sim. E nosso time tem jogado assim, contra Goiás, Bahia. E hoje também foi assim", comentou.

Com história ligada ao Fluminense - comandou o time na histórica reação de 2009, quando evitou o rebaixamento -, Cuca lamentou a situação dos cariocas, que estão à beira da zona da degola, extremamente ameaçados. Por outro lado, o treinador exaltou o profissionalismo do Atlético-MG, que se esforçou em campo mesmo sem ter nada a buscar no Brasileirão.