Cuca exalta 'brio' dos jogadores atleticanos em virada

RIO - O Atlético-MG perdia por 2 a 1 para o Botafogo, no último domingo, no Engenhão, quando Junior Cesar recebeu o cartão vermelho, já no segundo tempo. Mesmo com um jogador a menos e sendo amplamente dominado, o time mineiro buscou o empate, com Richarlyson. Nos minutos finais, já com o número de atletas igualados após a expulsão de Lucas Marques, Réver marcou o terceiro e decretou a virada.

O comportamento de seus jogadores em campo mesmo com desvantagem numérica agradou o técnico Cuca, que elogiou o "brio" da equipe. "No momento em que tivemos um jogador a menos, foi quando a equipe teve mais brio ainda, e acabamos premiados no finalzinho com o gol da vitória", declarou.

Com o triunfo, o Atlético-MG manteve as chances de terminar o Campeonato Brasileiro na segunda colocação, o que renderia à equipe uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Para que isso aconteça, o time mineiro precisa vencer o clássico com o Cruzeiro e torcer para que o Grêmio não vença o Internacional na última rodada da competição.

"O mais importante é chegar no último jogo em condição de ser o segundo colocado. Foi uma vitória muito importante, que nos leva à condição de lutar pelo nosso objetivo no último jogo", afirmou Cuca. "Não sei se vamos ficar em segundo ou terceiro lugar, mas a gente tem que enaltecer o trabalho desses guris, a campanha que eles estão fazendo."

Capitão da equipe e autor do gol da vitória, Réver também apontou a importância do resultado. "A vitória foi muito importante porque manteve a nossa esperança em relação ao segundo lugar para conseguir o acesso direto à fase de grupos da Libertadores. Temos que valorizar essa vitória com um homem a menos. No segundo turno, a gente estava deixando as vitórias fora de casa escaparem e, hoje (domingo), de maneira incrível e muito sofrida, conseguimos vencer", comentou.