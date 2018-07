Cuca exalta movimentação do Atlético-MG em vitória

"Jogamos quarta-feira em uma intensidade e um nível de concentração muito grandes, era a competição que a gente tanto esperava e jogamos bem. Aí vem o domingo e a gente tem o trabalho para que o jogador foque na partida e o time consiga um padrão satisfatório. E foi daquele nível, muito bem jogado na base da velocidade, movimentação. O Diego Tardelli entrou na meia e fez uma excelente partida, criando, fazendo a ligação meio e ataque com velocidade, qualidade que ele tem. Tivemos jogadas dos dois lados e criamos muito", analisou o treinador.

Para Cuca, o Atlético-MG não diminuiu o ritmo mesmo após abrir o placar com Jô aos 22 minutos do primeiro tempo, tanto que marcou outros dois gols na etapa final. "O começo do jogo foi muito bom, muito intenso. No segundo tempo, fizemos mais dois gols. Jogamos bem, contra um adversário que marcou bem, marcou forte e é uma boa equipe. Fizemos um grande jogo", acrescentou Cuca.

Com a vitória de domingo, o Atlético chegou aos seis pontos e ocupa a vice-liderança do Campeonato Mineiro. A equipe volta a entrar em campo no dia 26, quando vai enfrentar o Arsenal, na Argentina, pela segunda rodada do Grupo 3 da Libertadores.