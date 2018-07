Cuca exalta obediência tática do Atlético-MG após bater o Grêmio

PORTO ALEGRE - O técnico Cuca exaltou a obediência tática do Atlético Mineiro e avaliou que essa postura da equipe foi fundamental para o triunfo por 1 a 0 sobre o Grêmio, domingo, em Porto Alegre, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o treinador, o time soube neutralizar o adversário e conseguiu definir a sua vitória com o gol marcado pelo atacante Fernandinho.

"É complicado vir aqui jogar contra o Grêmio, com o campo cheio, aniversário do Grêmio, o Grêmio motivado e brigando pela liderança. Mesmo com o campo pesado, nossa equipe teve um domínio técnico e neutralizou bem o adversário. Controlamos bem jogo e o resultado foi merecido. A vitória é mérito dos jogadores, que cumpriram a rigor o que a gente determinou e confiam na armação que a gente faz", comentou Cuca.

O triunfo de domingo deixou o Atlético-MG com 28 pontos, na décima colocação no Campeonato Brasileiro. Na quarta, o time volta a jogar fora de casa, agora contra o São Paulo, no Morumbi. Cuca sabe que a sua equipe terá pela frente mais um adversário tradicional e em um estádio lotado, como aconteceu em Porto Alegre, mas garantiu a situação adversa não preocupa. "Esses jogos é que motivam a gente e o Atlético é um time maduro e experiente, que gosta desse tipo de partida", salientou Cuca.