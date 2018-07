Cuca exalta recuperação imediata do Cruzeiro

O técnico Cuca avaliou que a vitória sobre o Prudente por 2 a 0, sábado, fora de casa, foi decisiva para as pretensões no Campeonato Brasileiro. Para ele, o Cruzeiro precisava de uma recuperação imediata depois de perder o clássico para o rival Atlético Mineiro e conseguiu atingir o seu objetivo. Agora, a equipe está em segundo lugar no Brasileirão, com 57 pontos, atrás apenas do Fluminense por conta dos critérios de desempate.

"Um jogo após o revés no clássico é decisivo. Se você não ganha, é muito difícil ter uma virada. A vitória sobre o Santos criou um ânimo extra para o Prudente, sabendo que era praticamente a última cartada hoje [sábado]. Estavam muito motivados, correndo, influenciados pelo último resultado, o que tornou o jogo perigoso. No primeiro tempo a gente fez o escore e no segundo controlamos bem a partida, ainda que um pouco cedo, mas bem. O mais importante de tudo foi a vitória", afirmou.

Cuca avisou que seguirá escalando o Cruzeiro com uma formação ofensiva no Brasileirão, com os meias Gilberto e Montillo. "Eu sempre escalei dois meias, inclusive em jogos fora, contra Fluminense e Atlético-PR. Sempre disse que o Gilberto é um titular meu e hoje é titular ao lado do Montillo. Combina ele com o Montillo, diferente de outras opções que você tem. Meu time joga com dois meias e vai jogar assim até o final do campeonato, valorizando bastante a parte ofensiva, sempre com equilíbrio. A gente busca isso sempre", disse.