Cuca exalta triunfo e prevê 'fortes emoções' para quarta O técnico Cuca exibiu satisfação com a reação do Atlético-MG na vitória por 2 a 1 sobre a Portuguesa, no último domingo, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, onde o seu time saiu atrás no placar e garantiu a virada com um gol de Dátolo aos 43 minutos do segundo tempo, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro.