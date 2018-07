Cuca exalta vitória do Atlético-MG em 'jogo duro' pelo Estadual

BELO HORIZONTE - Na luta pela primeira colocação do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG entrou em campo pressionado no último domingo em razão da vitória do líder Cruzeiro sobre a Caldense. Mas a equipe conseguiu cumprir o seu papel e bateu o Nacional de Nova Serrana por 3 a 1, em Patos de Minas, e manteve a perseguição ao rival. "A gente sai contente com o resultado porque foi um jogo duro", afirmou o técnico Cuca.

O treinador destacou as dificuldades enfrentadas pelo Atlético-MG na partida do último domingo. "O Nacional é uma equipe certinha, organizada e muito bem preparada fisicamente porque correu muito, mesmo com um homem a menos. Tivemos que ter paciência e acabamos conseguindo o segundo gol em uma dessas infiltradas e o terceiro no finalzinho, mas foi um jogo perigoso até o final", avaliou.

Após disputar quatro partidas em 12 dias, o Atlético-MG terá uma semana de preparação para o próximo compromisso, o que foi comemorado por Cuca. "Agora, vai dar para equilibrar o time mais uma vez. Teremos uma semana boa para mesclar repouso e treinamento, aí, domingo, teremos o grupo mais equilibrado", ressaltou.

Com o triunfo sobre o Nacional, o Atlético-MG chegou aos 18 pontos no Campeonato Mineiro, um a menos do que o líder Cruzeiro. A equipe volta a entrar em campo no próximo domingo, quando vai receber o Tupi, no Estádio Independência.