Cuca exalta vitória, mas reconhece erros do Atlético-MG Às vésperas do confronto decisivo com o São Paulo, Cuca demonstrou preocupação com erros cometidos pelo Atlético Mineiro na vitória por 2 a 0 sobre o Tombense, no sábado. Para o treinador, o time se excedeu nos erros de passe, falhou no posicionamento no segundo tempo e desperdiçou chances de gol.