Cuca exalta vitória sem sustos do Atlético-MG O técnico Cuca aprovou o desempenho do Atlético Mineiro na sua primeira partida oficial na temporada. No domingo, a equipe derrotou o Boa por 2 a 0 na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, na estreia no Campeonato Mineiro, e o treinador destacou que o time superou com tranquilidade um adversário que atuou retrancado.