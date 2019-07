Cuca explica mudanças e vibra com vitória do São Paulo: 'Dá moral'

A goleada por 4 a 0 do São Paulo sobre a Chapecoense foi muito comemorada pelo técnico Cuca. Após a partida no Morumbi, o treinador lembrou que a equipe vinha de oito jogos sem vitória e pulou sete posições na tabela do Brasileirão, chegando ao quinto lugar.

"Precisávamos de uma vitória convincente e ela veio", vibrou Cuca. "Tinha muita coisa (em jogo). Eram sete posições. Pulamos de oito partidas sem vencer para cinco partidas invictos (são quatro empates e uma vitória). De um ataque ruim para um ataque bom. É só uma partida, mas já junta ao jogo que nós fizemos contra o Palmeiras (empate por 1 a 1 na rodada passada). Dá moral. A confiança é importantíssima em qualquer setor. Agora, é trabalhar para fazer um grande jogo contra o Fluminense", afirmou.

O São Paulo marcou os quatro gols no segundo tempo, após as mudanças do treinador. A equipe voltou do intervalo com Everton e Toró nas vagas de Luan e Alexandre Pato. O treinador explicou as subtituições que surtiram efeito rapidamente, com três gols nos primeiros dez minutos da etapa final.

"O Pato não fez um mau jogo, mas estávamos embolando muito, faltava abrir o jogo. O Pato é um jogador que a gente confia e tem muita expectativa de que ele vai ser um fator diferencial. Ele não estava jogando mal, foi apenas uma opção. A entrada do Toró para dar essa velocidade e ter uma chegada mais forte com Everton e Hernanes como meias", disse Cuca.

"São riscos do ofício. Temos que correr riscos. Entendo que no futebol o maior responsável é o treinador. Não penso no que vai acontecer se der errado. Temos confiança em quem vai entrar, e na leitura de jogo precisava ter a saída mais rápida. Era o que o jogo pedia", completou.

O São Paulo volta a trerinar na tarde desta terça-feira, no CT da Barra Funda. O próximo jogo da equipe será no sábado, às 19h, contra o Fluminense, no Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileirão. O time de Cuca está em quinto lugar na tabela, com 18 pontos.