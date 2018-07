Cuca explica saída de Ronaldinho e acredita em virada

ASSUNÇÃO - A saída de Ronaldinho Gaúcho aos 19 minutos do segundo tempo da derrota por 2 a 0 para o Olimpia, no primeiro jogo da decisão da Copa Libertadores, provocou surpresa, principalmente pelo status do jogador. Mas o técnico Cuca justificou a substituição com a atuação apagada do astro no Defensores del Chaco.

"Ele estava mal, não estava jogando bem e é um jogador como qualquer outro", disse Cuca, lembrando que Guilherme, o substituto de Ronaldinho na partida, criou boas oportunidades de gol. "O Guilherme entrou bem, deu um passe magnífico para o Jô", comentou.

Cuca avaliou que o Atlético-MG acabou sendo derrotado pela atuação ruim de quase todos os jogadores, mas evitou apontar culpados. "Hoje muitos jogadores ficaram abaixo, por isso não tivemos um bom resultado. Mas a culpa é minha, não deles", disse. "Todos são culpados, mas a maior parcela é minha. Tenho otimismo e fé que vamos virar", completou.

O treinador atleticano reconheceu que o clima era de decepção no vestiário após a derrota, mas prometeu que o time vai reagir no jogo de volta em Belo Horizonte. "Esse mesmo pessoal que perdeu e está cabisbaixo lá dentro, é o que será campeão na quarta-feira", disse. "Vamos trabalhar bem e calar a boca".

Com a derrota por 2 a 0, o Atlético-MG precisará de um triunfo por três gols de diferença na próxima quarta-feira, para conquistar o seu primeiro título da Libertadores. Para Cuca, apesar da frustrada luta da equipe para mandar o jogo de volta no Independência, disputar o decisivo duelo no Mineirão pode até ajudar o time a reverter a boa vantagem do Olimpia.

"Hoje é melhor jogar no Mineirão do que no Independência. Para o tipo de jogo que vamos fazer, vai nos favorecer. Com 70 mil pessoas empurrando, será a nossa vez de fazer um caldeirão", afirmou.