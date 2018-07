Após boa estreia, Cuca fala em time para três ou quatro anos

Fazia tempo que o Palmeiras não começava um Brasileiro de forma tão contundente, com goleada (4 a 0) e boa atuação. A primeira partida diante do Atlético-PR colocou fim em estreias tímidas e magras das edições passadas. Nos últimos cinco Nacionais, um deles na Série B, em 2013, por exemplo, o Palmeiras começou sem barulho.

Em 2010, ainda com o Parque Antártica, o time comandado por Muricy Ramalho sentia a falta de Love. Tinha no elenco Anselmo, Márcio Araújo e Lenny, e fazia sua estreia contra o Vitória: 1 a 0. Da mesma forma, em 2011, ganhou de 1 a 0 do Botafogo. Em 2012, ano em que foi rebaixado, a estreia já dava a dimensão do que vinha pela frente: empate de 1 a 1 com a Portuguesa. Em 2014, atuando fora, o Palmeiras fez 2 a 1 no Criciúma. No ano passado, amargou novo empate, de 2 a 2 com o Atlético-MG.

Cuca viu um Palmeiras jogando bem sábado. Por isso, ficou satisfeito. "Podíamos ter vencido só de 1 a 0 que ficaria feliz da mesma maneira. Nossas peças de reposição são boas e o time é para três ou quatro anos", disse. "Tenho muita dificuldades para colocar alguns no banco."

Quem mais encheu os olhos de Cuca foi a dupla de ataque, formada por Gabriel Jesus, autor de dois gols, e Roger Guedes, que abriu o placar. Tchê Tchê também ganhou elogios do novo chefe. "O Gabriel Jesus e o Roger Guedes são velocistas e também sabem fazer gols."

Barrios começou função nova, de pivô. “Quando chega alguém que entende de futebol, o time melhora. Provei ao Cuca que estou envolvido.” Sábado, o Palmeiras visita a Ponte.