Cuca faz cinco mudanças em time titular do Palmeiras

Após um trabalho leve na segunda-feira, o técnico Cuca decidiu fazer mudanças no time do Palmeiras, na esteira da derrota por 2 a 1 para o Audax, no domingo, pelo Campeonato Paulista. Foram cinco alterações realizadas no treino desta terça, na Academia de Futebol, em preparação para a partida contra o Red Bull Brasil, quinta, no Pacaembu.

As novidades na equipe foram o lateral-direito Lucas, o lateral-esquerdo Egídio, o volante Jean e os atacantes Erik e Rafael Marques. Deste grupo, somente os atacantes estiveram em campo no fim de semana, entrando no segundo tempo.

Afastado do time no domingo para fazer um trabalho físico individual, Lucas retoma a lateral direita, ocupando o lugar de João Pedro. Egídio entrou na vaga de Zé Roberto, que não treinou. Jean, por sua vez, reforçou o meio-campo. E Erik e Rafael Marques foram titulares na atividade desta terça.

Cuca escalou o Palmeiras com Fernando Prass; Lucas, Edu Dracena, Vitor Hugo e Egídio; Arouca e Jean; Erik, Robinho e Dudu; Rafael Marques.

Novidade da equipe foi o atacante Cristaldo, recuperado de dores musculares. Ele treinou normalmente e pode reforçar o banco na quinta. Já Cleiton Xavier, Fellype Gabriel e Luan deram sequência à transição para o trabalho físico, ainda em processo de recuperação.