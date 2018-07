Cuca faz mistério, mas reforça meio-campo para segurar o Santos

Em um treinamento fechado nesta sexta-feira, o técnico Cuca colocou em campo uma equipe do Palmeiras mais defensiva, com três volantes no meio e Zé Roberto como responsável pela ligação com o ataque, mas evitou confirmar o time que vai enfrentar o Santos neste domingo, na Vila Belmiro, pela semifinal do Campeonato Paulista.

"Fizemos um treinamento, mas isso não quer dizer que a equipe esteja definida. Temos algumas coisas que precisamos amadurecer dentro das nossas ideias", afirmou o treinador palmeirense, avisando que não pretende divulgar a escalação. "Vai ter mistério, sim. Só uma hora antes do jogo que vai ser passada a escalação."

Seus dois grandes desfalques são Dudu, que está com uma contusão muscular na coxa direita, e Allione, com uma entorse no joelho esquerdo. Sem poder contar com dois de seus principais jogadores ofensivos de velocidade, ele optou por mexer na forma de jogar da equipe e pode entrar em campo com Fernando Prass; Jean, Thiago Martins, Vitor Hugo e Egídio; Arouca, Gabriel, Matheus Sales e Zé Roberto; Gabriel Jesus e Alecsandro.

"Perdemos jogadores de velocidade, mas temos opções para a equipe. Trabalhando com três volantes, fortalecemos nosso meio de campo. Se o Zé entrar, fortalecemos o time pelo lado, como fizemos no último clássico contra o Corinthians. São situações que treinamos, mas treinamos outras também. Isso pode ocorrer no começo ou durante o jogo", avisou.

Apesar da eliminação já na fase de grupos da Copa Libertadores, Cuca acha que o Palmeiras tem evoluído, mas sabe que ainda falta um longo caminho a ser percorrido para que o time colha frutos na temporada. "A gente tem evoluído no controle de bola e na diminuição de espaços. Ainda não é o que esperamos, mas o Palmeiras cresce em jogos grandes", disse. Para ele, o time tem tudo para fazer um bom jogo na Vila. "Temos de estar preparados, fazer um jogo regular, de inteligência, para conseguir um placar favorável diante do Santos", concluiu Cuca.