Cuca faz mistério em atividade contra equipe Sub-20 no Palmeiras

O técnico Cuca fechou os portões da Academia de Futebol do Palmeiras para a primeira hora de trabalhos desta terça-feira, antevéspera do confronto com o Bahia pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade foi um confronto da provável equipe titular contra o time sub-20 alviverde.

Mais tarde, quando a imprensa teve acesso ao local, o treinador fez a mesma atividade durante 20 minutos com a maioria dos reservas do time. A exceção foi Fernando Prass. Além do goleiro, participaram da atividade: Fabiano, Felipe Melo, Antônio Carlos e Zé Roberto; Michel Bastos, Raphael Veiga e Guerra; Róger Guedes, Keno e Borja.

Dez atletas não participaram da segunda parte do treino: Juninho, Jean, Egídio, Thiago Santos, Bruno Henrique, Tchê Tchê, Moisés, Dudu, Willian e Deyverson. Edu Dracena, Maílton, Pedrão, Hyoran, Arouca e Erik treinaram em outro campo.

Cuca não poderá contar com Mayke e Luan para o jogo contra o Bahia, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O zagueiro Mina, que se recupera de uma fratura no pé esquerdo, deu sequência ao processo de transição física no campo.

Antes do jogo no Pacaembu, o Palmeiras ainda treina na quarta-feira. Uma possível escalação do time alviverte tem: Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Juninho e Egídio; Thiago Santos, Tchê Tchê e Moisés; Dudu, Willian e Deyverson. Bruno Henrique é opção no lugar de Thiago Santos.