Cuca faz mistério sobre escalação do Fluminense

O técnico Cuca preferiu não revelar, nesta sexta-feira, a escalação titular do Fluminense para o duelo deste sábado, contra o Botafogo, às 18h30, no Maracanã, pela semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

O treinador fez mistério em relação à escalação de Diogo ou Alan no meio-campo da equipe depois do treino que comandou pela manhã. O primeiro deles foi testado como titular em um coletivo na última quarta-feira, mas Cuca não quis confirmá-lo no time.

"Às vezes uma peça muda muito a equipe. Com o Diogo jogando, o Diguinho e o Everton passam a ser meias, com liberdade para chegar ao ataque, e o Conca fica ainda mais solto. Isso fica muito interessante. Por isso, ainda não defini se começo com ele ou o Alan", afirmou o técnico.

Ao comentar a dúvida de Cuca, o meia Everton admitiu que a escalação de Diogo o deixaria mais à vontade para poder atacar sem ficar tão preocupado com a marcação. "A entrada dele plantado na frente da zaga me dá mais liberdade para chegar ao gol", ressaltou.

Já o lateral-direito Mariano qualificou como indiferente a escalação de Alan ou Diogo e destacou que o mais importante é o time mostrar o foco necessário para buscar um lugar na decisão da Taça Rio. "Independentemente de quem for entrar, sabemos que temos que ter ainda mais responsabilidade neste jogo. É a nossa única chance de chegar à final e vamos com tudo para conquistar a vaga. Queremos muito dar esse título à nossa torcida", opinou.