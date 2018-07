Cuca faz mudanças no Cruzeiro em coletivo A derrota para o rival Atlético Mineiro, domingo, em Uberlândia, deve provocar mudanças na escalação do Cruzeiro para o confronto com o Prudente, sábado, fora de casa, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em coletivo realizado nesta quarta-feira na Toca da Raposa II, Cuca promoveu quatro alterações na equipe titular.