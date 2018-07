Cuca fecha treino e mantém mistério sobre substituto do goleiro Jailson

O técnico Cuca manteve nesta quarta-feira o mistério sobre quem será o substituto do goleiro Jailson no clássico entre Palmeiras e Santos, sábado, na Vila Belmiro. O treinador comandou treino tático, mas fechou os portões, sem dar dicas sobre o resultado da disputa entre os reservas Vagner e Vinícius.

Destaque do Palmeiras desde o afastamento de Fernando Prass, por lesão, Jailson é desfalque certo na próxima rodada do Brasileirão por ter levado o terceiro cartão amarelo no jogo passado. Assim, a dúvida recai entre Vagner e Vinícius sobre a vaga de titular para o gol palmeirense no clássico.

Na parte do treino liberado à imprensa, os dois goleiros se enfrentaram em trabalho técnico, no qual Cuca dividiu o elenco em três equipes, sem distinguir titulares e reservas. Vagner e Vinícius acabaram sendo ofuscados pela boa atuação do atacante Rafael Marques, que marcou gols e deu assistências na atividade.

O time do Palmeiras volta a treinar na tarde desta quinta, quando o técnico Cuca deve definir quem vai substituir Jailson no sábado. Com a dúvida no gol, a equipe deve ser escalada com Vagner (Vinícius); Jean, Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto; Thiago Santos, Tchê Tchê e Moisés; Róger Guedes, Dudu e Gabriel Jesus.