Cuca festeja 'placar justo', mas pode ter ataque reserva no clássico

O técnico Cuca ficou extremamente satisfeito e feliz com a vitória do Santos em Goiânia. Achou o placar justo, elogiou a postura do time, mas viu sua lista de desfalques aumentar. Já não tinha Sánchez e Raniel, ficará sem Soteldo, com a seleção venezuelana, e pode jogar com ataque inteiro reserva diante do Corinthians, na quarta-feira. Ciente que precisa de reforços, pediu à diretoria que quite dívida com o Hamburgo para o time poder contratar.

Em Goiânia, Marinho saiu com dores na coxa esquerda e Kaio Jorge também acabou substituído após sentir dores musculares. Como Soteldo defenderá a Venezuela nas Eliminatórias, Cuca pode ter de apostar em garotos no clássico. Sem contar que Arthur Gomes, opção para atuar na frente, foi expulso e aumenta a relação de desfalques.

O técnico, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, terá pouco tempo para definir quem escalar. Ele já vinha mostrando preocupação com a série desgastante de jogos e só escalou Marinho e Kaio Jorge por causa das ausências de Soteldo e Raniel. Agora, terá de quebrar a cabeça com desfalques no ataque e na armação.

"Pelo que o Santos produziu, foi um resultado justo e saímos daqui muito felizes", disse o técnico Cuca, que evitou comentar sobre a polêmica arbitragem. "Sinceramente, eu estou tão feliz, tão contente com o trabalho, com o dia a dia lá no CT que não quero falar da arbitragem, se foi pênalti, se não foi pênalti, se foi justo ou não. Eu tomei terceiro amarelo e foi justo porque reclamei três vezes dele, mas prefiro curtir a vitória do que criticar a arbitragem, falar mal do árbitro", afirmou o treinador.

Cuca, porém, pediu para a diretoria quitar a dívida como Hamburgo para que o clube possa voltar a buscar reforços. "Nós fizemos hoje o nono jogo em 27 dias se não me engano, 28, é muita coisa. E não são apenas os jogos, têm as viagens. Estou feliz, todos estamos, mas quero deixar um pedido aqui muito importante para a diretoria atual, a antiga, para o Santos, à torcida... Nós temos de comemorar as vitórias, mas não podemos sentar em cima delas", falou. E foi além.

"Temos de reforçar o elenco. Perdemos o Sánchez por 9 meses, o Raniel por não sei quantos, o Soteldo selecionado. Está enxugando o plantel, o cansaço vem, hoje foi o Marinho. Se temos ambição e eu tenho, todo santista tem de ter, temos de pagar essa dívida e reforçar nosso elenco", exigiu.

"Estamos satisfeitos com o time, mas amanhã vai fazer falta, pois já passei por isso. Tive um Botafogo que jogava muita bola em 2007, 2008, e quanto perdeu Túlio, Zé Roberto e Dodô, parou", exemplificou. "Não quero cometer o mesmo erro. Precisa dar uma reforçada no nosso grupo que é maravilhoso. Se temos ambição no Brasileiro, na Libertadores e logo na Copa do Brasil, a gente tem de se fortalecer."

HOMENAGEM

Destaque em Goiânia ao participar dos lances do segundo e terceiro gols, o lateral-direito Pará fez questão de lembrar dos companheiros ausentes.

"A gente sabia que ia ser um jogo difícil e conseguimos fazer uma belíssima partida", iniciou o jogador."Já vínhamos de um resultado importante na Libertadores, então a equipe está de parabéns. Perdemos dois guerreirinhos, o Sánchez e o Raniel, então queria dedicar essa vitória para eles, que fazem muita falta", enfatizou. "Eles foram fundamentais no jogo contra o Olímpia. Hoje não conseguimos contar com eles, mas essa vitória vai para os dois."

Assim que o árbitro apitou o fim do jogo em Goiânia, os jogadores santistas fizeram enorme festa, pois queriam muito dedicar o resultado positivo aos lesionados Carlos Sánchez (rompeu ligamentos do joelho) e Raniel (diagnosticado com trombose) e conseguiram.

A comemoração seguiu no vestiário em Goiânia, com os jogadores posados todos juntos, mais uma vez exibindo as camisas 7 de Sánchez, e 12 de Raniel.