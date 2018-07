Cuca festeja vice, mas relembra derrota para Corinthians

"Lamento o jogo do Corinthians e a sequência dali pra diante. Não houve um interesse tão grande (do Palmeiras contra o Fluminense) quanto houve hoje (do alviverde contra o Cruzeiro). Dali, o campeonato tomou outro rumo", disse Cuca. No jogo, o Cruzeiro reclamou muito do pênalti marcado em Ronaldo, que definiu a vitória por 1 a 0.

O meia Gilberto, aliás, concordou com a análise de Cuca. "Se aquele jogo não fosse 1 a 0, o São Paulo e o Palmeiras não teriam jogado da maneira que deveriam ter jogado contra o Fluminense. Se tivessem jogado para valer, poderiam não ter perdido. Mas futebol tem dessas coisas", lamentou.

Cuca, por sua vez, valorizou o segundo lugar e a conquista de uma vaga direta para a Libertadores do ano que vem. O técnico também prometeu um trabalho ainda melhor para 2011. "Que a gente se prepare melhor para uma conquista grande, quem sabe a Libertadores", prometeu.