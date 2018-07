Cuca ganha opções no meio-campo do Palmeiras para enfrentar Flamengo

O Palmeiras teve novidades no treinamento desta segunda-feira, que contou apenas com os reservas após ao triunfo sobre o Vitória no sábado – os titulares fizeram um trabalho de recuperação física no Centro de Excelência da Academia de Futebol. O técnico Cuca ganha reforços importantes para a partida contra o Flamengo, na quarta-feira, às 21h45, no Rio.

O volante Jean treinou sem restrição após se recuperar de dores de joelho e foi escalado na lateral direita. Dois jogadores que não participaram do confronto diante do Vitória – os volantes Bruno Henrique e Thiago Santos – também treinaram. O primeiro foi poupado por desgaste; o segundo teve de cumprir suspensão automática.

Pouco tempo depois de ser apresentado nesta segunda-feira, o atacante Deyverson participou da atividade comandada por Alberto Valentim. Sua participação foi boa. Ele serviu companheiros, mostrou bom poder de finalização e marcou um gol.

A data de estreia ainda não está definida. O atleta estava em férias – a última partida do Campeonato Espanhol foi disputada em maio – e seu nome ainda não foi publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

O elenco do Palmeiras viaja nesta terça-feira para o Rio de Janeiro. Após o jogo com o Flamengo, o time vai direto para Recife, onde enfrenta o Sport no domingo. Em seguida, o time se desloca para Belo Horizonte, onde enfrenta o Cruzeiro na próxima quarta-feira, pela Copa do Brasil. O time só volta a São Paulo no dia 27 de julho.