Cuca ignora contrato até dezembro e diz planejar Palmeiras para 2017

O técnico Cuca, do Palmeiras, colocou nesta sexta-feira mais uma informação confusa sobre a sua permanência na equipe para a próxima temporada. Menos de uma semana após dizer em entrevista à Rádio Globo que pensa em voltar para o futebol chinês em 2017, o treinador contou em entrevista coletiva na Academia de Futebol que tem planejado a montagem do elenco para o próximo ano.

Cuca tem contrato até dezembro com o Palmeiras. "Sou funcionário do Palmeiras até 31 de dezembro e vou dar meu máximo. Tenho feito planejamento em cima de opções para o ano que vem, nesse sentido. Esse é meu trabalho", explicou. Semanas atrás o técnico disse compreender a escolha pela diretoria em firmar um vínculo mais curto, pois em novembro o clube terá eleições presidenciais e atual mandatário, Paulo Nobre, deixará o cargo.

O treinador tem discutido com o diretor executivo de futebol, Alexandre Mattos, possíveis opções de reforços. Cuca está no cargo desde março, quando substituiu Marcelo Oliveira durante as fases de grupos da Copa Libertadores e do Campeonato Paulista. O atual comandante levou o Palmeiras à liderança do Campeonato Brasileiro. Restam 15 rodadas para o fim da competição.

O próximo compromisso da equipe é no domingo, contra o Grêmio, em Porto Alegre. Cuca não poderá contar com o zagueiro Mina, suspenso pelo terceiro amarelo, nem o lateral-direito Jean, fora pelo mesmo problema.

O substituto habitual de Jean seria João Pedro, que saiu mancando do treino desta sexta depois de uma dividida. Caso não se recupere, Fabiano ganha chance. "Temos de entender o que é melhor. É esperar o João Pedro, que tenhamos uma posição do departamento médico, se é que houve uma lesão, para definir o substituto."